Defne Samyeli’den ev sahibine karalama davası

Defne Samyeli, "1,5 yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor" diyen ev sahibi Yusuf Araz hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.

02.07.2020 - 08:58

Defne Samyeli’den ev sahibine karalama davası

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Aylık 12 bin 500 liralık kira bedeli üzerinden yaklaşık 1.5 yıllık kirayı ödemediği iddia edilen Defne Samyeli sessizliğini bozdu. Sabah'tan Ali Oktay'ın haberinev göre; Samyeli, kendisini rezil edeceği ve şantajda bulunduğu iddiasıyla ev sahibi Yusuf Araz'a İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPILMIŞTIR"

Dava dilekçesinde "Davalının basına yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin müvekkilimi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır. Davalının "1.5 yıldır kiramı alamıyorum" iddiası ile müvekkilimin toplum nezdinde ödemelerini yapmadığı, ödeme gücü olmadığı yönünde bir algı yaratılmıştır" denildi. 

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