Dele Alli ile Ruby Mae barıştı

İngiliz kulübü Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae, kısa bir ayrılık sürecinden sonra aşk tazelemek için Yunanistan'ın Mikonos adasına gitti.

12.08.2020 - 12:17

Dele Alli ile Ruby Mae barıştı

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Milli futbolcular tatilde (Sporculardan tatil paylaşımları)

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Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları nedeniyle ayrılık kararı alan futbolcu Dele Alli ile model Ruby Mae buzları eritti. Tottenham'ın yıldız futbolcususezon biter bitmez kendisini sevgilisi Ruby Mae ile birlikte tatil sezonunu Mikonos'ta açtı.

DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ


İkili gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çifte arkadaşları da eşlik etti. İngiliz futbolcu doğum gününde Melissa Howe ile görüntülenmişti. Ortaya çıkan fotoğraflar sonrası, Ruby Mae ayrılık kararı almıştı.

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