Dele Alli ile Ruby Mae barıştı

Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları nedeniyle ayrılık kararı alan futbolcu Dele Alli ile model Ruby Mae buzları eritti. Tottenham'ın yıldız futbolcususezon biter bitmez kendisini sevgilisi Ruby Mae ile birlikte tatil sezonunu Mikonos'ta açtı.

DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ





İkili gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çifte arkadaşları da eşlik etti. İngiliz futbolcu doğum gününde Melissa Howe ile görüntülenmişti. Ortaya çıkan fotoğraflar sonrası, Ruby Mae ayrılık kararı almıştı.

SON ŞAKA FRAGMANI