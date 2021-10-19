Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un kavgası kamerada

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, Beykoz'da tartıştığı kişiyle kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.



Olay geçtiğimiz gün Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akalın'ın eski eşi Kurt işyerinin kiracısı ile anlaşmazlık yaşadı.



İşyerine giden Kurt, işyerinde restoran işletmeciliği yapan kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında Kurt'un işletme sahibine saldırdığı görülüyor.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Kurt ve diğer restoran çalışanlarının Beykoz Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

Tarafların ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

RESTORAN KAVGASI KAMERADA

