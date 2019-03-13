İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Demet Akbağ: Surat asmak için hayat kısa

İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda'nın kullandığı Pick-Up aracı, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR





Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Muammer Renda'nın tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE YOL KAYGANDI

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.



EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI



Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ



Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştü. Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZAFER ÇİKA KİMDİR?



Doğma büyüme İzmirli olan Zafer Çika işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul’a taşındı. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım’ diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir.



MİLANO'DA EVLENDİLER



Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey’in doğum günüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir.