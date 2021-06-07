Demet Işıl Yılmaz en güvenilir influencer seçildi

Youtuber ve yazar Demet Işıl Yılmaz, 2019 yılında yaşadığı kanser tedavi sürecinden sonra kendisi gibi kanserli kadınlara destek amaçlı başladığı ve geliriyle kanserli kadınların masraflarını karşıladığı ‘influencerlık’ kariyerinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sosyal medya anketlerinde en güvenilir influencer seçildi.

Kullandığı ürünlerin iyisini ve kötüsünü filtresiz bir şekilde takipçilerine sunan Yılmaz, kullanmadığı hiçbir ürünü göstermediğini de belirtirken, bu işe takipçilerinin isteğiyle girdiğini, memnun olduğu birçok marka olduğu gibi memnun olmadıklarının da olduğunu, pandemi döneminde herkesin 1 TL’sinin bile çok değerli olduğunu söyledi.

1370 KADIN SAYESİNDE TEŞHİS ALMIŞTI



Yılmaz, geçtiğimiz yıl geçirdiği lenf metastazlı meme kanseri olduğunu duyurmak için çekmiş olduğu “Kanser Olduğumu Kendim Nasıl Anladım?” videosu sayesinde toplam bin 370 kadının muayeneye gittiğini, teşhis aldığını ve tedaviye başladığını da duyurmuş, influencer gelirleriyle kendilerinin tedavilerine eşlik ettiğini belirtmişti.

KİTABININ GELİRİYLE KANSER HASTALARINA YARDIM EDİYOR

Kanser tedavisinin en zor kısmının tedavi olduğunu belirten Demet Işıl Yılmaz, kadınların videoyu izledikten sonra hemen kontrole gitmelerinden ve tedaviye başlamalarından mutluluk duyduğunu belirtti. Pandemi döneminde hastaneye gitmekten korkulmaması gerektiğini, geç kalmanın tedavide zorlayıcı olduğunu da sözlerine ekleyen Demet Işıl Yılmaz, son günlerde şarkıcı Şimal ve oyuncu Canan Ergüder’in de meme kanseri tedavi sürecini şeffaflıkla anlatmasından ve artık hiçbir hastanın kendisini gizlememesinden de gurur duyduğunu söyledi. Geçtiğimiz kasım ayında çıkan Mecburiyetsiz kitabının geliri ile de kanser hastası kadınların masraflarını karşılıyor.