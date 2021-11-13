Demet Özdemir: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Mert Vidinli, Instagram hesabında oyuncu Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in yüzündeki farklılık 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.

Doğallıktan yana olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yüz yogasına başladığını açıklayan Demet Özdemir, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Esprili bir yanıt vermeyi tercih eden 29 yaşındaki oyuncu, filtreli fotoğrafını paylaştı.

Özdemir, "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notunu düştüğü paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.