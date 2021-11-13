Demet Özdemir: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Ünlü oyuncu Demet Özdemir hakkında çıkan 'estetik' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla yanıt verdi.

Haberler 13.11.2021 - 15:45

Demet Özdemir: Bugün estetiği fazla kaçırdım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftlerinden birlikte tatil

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ile Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftlerinden birlikte tatil

Mert Vidinli, Instagram hesabında oyuncu Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in yüzündeki farklılık 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.

Doğallıktan yana olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yüz yogasına başladığını açıklayan Demet Özdemir, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Esprili bir yanıt vermeyi tercih eden 29 yaşındaki oyuncu, filtreli fotoğrafını paylaştı.

Özdemir, "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notunu düştüğü paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. 

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...