Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı?

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un bu yılın başında başlayan ilişkisinin bittiği iddia edildi.

Haberler 27.12.2021 - 17:18

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı?

İlişkili Haberler

Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

Demet Özdemir: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir: Bugün estetiği fazla kaçırdım

2021'in başından bu yana birlikte olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin yollarının, kesin olarak ayırdığı konuşuluyor.

2. Sayfa'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran ikilinin, yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok!" dediği ileri sürüldü. 

İddiaya göre, çiftin ayrılık nedeni Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması.  

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...