Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı?

2021'in başından bu yana birlikte olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin yollarının, kesin olarak ayırdığı konuşuluyor.

2. Sayfa'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran ikilinin, yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok!" dediği ileri sürüldü.



İddiaya göre, çiftin ayrılık nedeni Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması.

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.



"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"



Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.