Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor: 14 Şubat'ta 'Evet' dedi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sürpriz bir organizasyonla daha önce ayrılıp barıştığı Demet Özdemir’e evlenme teklif etti. "Evet" diyen Özdemir ile Koç mutluluk pozlarını aynı anda aynı kareyle yayınladı.



Kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden barışan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç yaklaşık bir yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak.



Aralarındaki anlaşmazlıkları çözdükleri ve iki hafta önce barıştıkları öğrenilen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü birlikte kutladı.

"EVET" DEDİ



Koç, sürpriz bir organizyon hazırlayarak sevgilisi Özdemir’e Sakiler grubunun ‘Dünyadan uzak’ şarkısı eşliğinde evlenme teklif etti.



Özdemir, 36 yaşındaki şarkıcının teklifine "Evet" derken, çift sosyal medyada gündem oldu.



17 BİN LİRALIK ELBİSE GİYDİ



Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih ederken, göğüs dekoltesi bulunan sade elbisenin fiyatı ise dikkat çekti.



29 yaşındaki oyuncu özel gece için tercih ettiği elbiseye 17 bin lira ödedi.



Özdemir ve Koç çifti özel gecenin ardından çektirdikleri aynı fotoğrafı aynı anda yoruma kapalı olarak yayınladı.