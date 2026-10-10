Demet Sağıroğlu: "Kınalı Bebek 24 saatte 72 kez yayınlandı"

Her Cuma NTV ekranlarında Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon’da 90’lar rüzgarı esti. Programın konukları 90’ların unutulmaz sesi müzisyen Demet Sağıroğlu, sosyolog Nurdoğan Arkış ve tarihçi Doç. Dr. Esra Süer oldu. Konuklar klip kültürünün doğuşunu, 90'ların aynı anda hem coşkulu hem karanlık yüzünü ve bugün müzikte yaşanan hız tutkusunu konuştu.

Demet Sağıroğlu , Kral TV'nin yayına başlamasıyla müzik dünyasının renklendiğini söyledi. İzleyicilerin "Arnavut Kaldırımı" ve "Kınalı Bebek" gibi klipleri kare kare izlediğini, nasıl başlayıp nasıl bittiklerini hepsinin bildiğini anlattı.

O dönem "Kınalı Bebek" klibi Kral TV'de 24 saat içinde 72 kez, yani saatte üç kez yayınlandı. Klipteki kına motiflerinin hikayesini de anlatan Sağıroğlu, bu motifleri annesinin çay kaşığının arkasıyla çiçek motifleri şeklinde yaptığını söyledi.

Bunun sonradan yeni bir iş kolunun kapısını araladığını belirten şarkıcı, fuarlarda aynı motiflerle tişörtler basıldığını ve kınalar yapıldığını aktardı.

90’larda Avrupa'da henüz MTV Europe yoktu. "Arnavut Kaldırımı" ise Fransız müzik kanalı MCM'de üç ay boyunca aralıksız yayınlandı. Klip, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'da yapılan oylamada üçüncü seçildi.