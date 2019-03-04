Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Normal duruşma saati dışında sabah saat 08.30 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gİden Demet Şener ile İbrahim Kutluay, görüntü vermemek için mahkeme kaleminde boşandı.
Çiftin boşanma davasının duruşması yaklaşık 40 dakika sürdü. Mahkeme kaleminden ilk çıkan İbrahim Kutluay oldu. Basın mensuplarının “boşandınız mı?” sorusuna Kutluay, “Evet boşandık” dedi. Demet Şener ise açıklama yapmak istemedi.
Demet Şener-İbrahim Kutluay boşandı
Yaşam
Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay “anlaşmalı” olarak evliliklerini noktaladı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Normal duruşma saati dışında sabah saat 08.30 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gİden Demet Şener ile İbrahim Kutluay, görüntü vermemek için mahkeme kaleminde boşandı.