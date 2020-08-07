Demet ve Alişan ile Sabah Sabah başlıyor

Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah 9.45’te canlı yayınla Star’da!



Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’la çok özel bir program, Star’da başlıyor. Hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için herkes ekran başına. Müzik, ünlü konuklar, magazin gündemini belirleyen başlıklar sadece bu programda!



DOPDOLU BİR BÖLÜMLE GELİYOR



“Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”’ın ilk bölümünde eğlenceye, müziğe doyacaksınız. Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici ilk bölümün sürpriz isimlerinden. İrem Derici, hem şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak hem de özel itiraflarıyla gündeme damga vuracak!



Astrolog Dinçer Güner gündeme dair özel açıklamalarda bulunacak. Corona virüs ne zaman bitecek? Yeni dönemde ekonomi alanında hangi gelişmeler yaşanacak? Merak edilen ne varsa Astrolog Dinçer Güner anlatıyor…



Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın mutfak bölümünde Şef Elif Korkmazel, enfes tarifleriyle “Bugün ne pişirsem?” derdine son veriyor! Elif Korkmazel, hayatı kolaylaştıran mutfak sırları ve yemek yapmanın püf noktalarını daizleyici ile paylaşıyor.



“Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah canlı yayınla Star’da...