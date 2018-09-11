Geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastanelik olan ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato, Los Angeles’taki malikanesini satıyor.
Sağlığı iyiye giden 26 yaşındaki şarkıcının, evi için 9.45 milyon dolar (yaklaşık 62 milyon TL) istediği bildirildi.
Şehir manzarasına sahip malikanede, iki salon, dört yatak odası, altı banyo, geniş bir bahçe ve havuz bulunuyor.
Demi Lovato evini satıyor (62 milyon TL)
Yaşam
ABD'li şarkıcı Demi Lovato malikanesini yaklaşık 62 milyon TL'ye satışa çıkardı.
Geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastanelik olan ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato, Los Angeles’taki malikanesini satıyor.