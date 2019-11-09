Demi Lovato: Aynaya baktığımda savaşçı görüyorum

Demi Lovato, Vogue dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ABD’li yıldız, “Yeni albüm çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ama her şeyin bir zamanı var” dedi.

"AŞIRI HASSASIM"



Lovato, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili, “İnsanların fark etmediği şey, aşırı hassasiyetim... Mizah duygum gelişmiştir ama internet aleminde birileri benim deneyimlerimle ilgili bir şeyler söylediğinde, canım yanabiliyor. Ben de insanım, bana da hoşgörülü davranın. Herkesin benim şarkıcı olduğumu hatırlamasını istiyorum...” yorumunu yaptı.

ANNESİNDEN İLHAM ALIYOR



Kendisine en çok ilham veren kişinin, annesi olduğunu belirten şarkıcı, “Son birkaç ayda eskisinden daha çok yakınlaştık. Onun gücü, benim esin kaynağım oluyor. Aynaya baktığımda, birçok şeyin üstesinden gelmiş, savaşçı birini görüyorum. Göbek adım ‘Direnç’ olmalıydı...” şeklinde konuştu.



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