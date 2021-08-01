Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'ya tepki: Senin için artık üzülmüyorum

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil için uçtu.

Subaşı Bodrum'a giderken uçakta sevgilisinin kucağında poz vermeyi de ihmal etmedi. Subaşı, üç aylık Ibiza tatilinden sonra ülkesine dönmenin heyecan verici olduğu mesajıyla fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu.

Akkaya, Subaşı'nın pozuna karşı öfkesini, "Senin için artık üzülmüyorum" dediği bir paylaşımla gösterdi.

Akkaya, "Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadesini kullandı.