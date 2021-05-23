Deniz Akkaya imajını değiştirdi

Corona virüsü atlatan ünlü model Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 43 yaşındaki Akkaya, uzun palto, kısa saç kesimi ve platin sarıya boyattığı saçları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Milliyet'in haberine göre, kızı Ayşe’nin okulu bittikten sonra Londra'ya gitmeyi düşündüklerini söyleyen Akkaya, aşı konusunda da "Daha olmadım antikorluyum. Ama yurt dışına çıkınca mecburen olacağım" dedi.

"EVDE BECEREMEDİM"



Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren ünlü isim, "Evde beceremedim, ısrar etmenin gereği yoktu ve hastaneye yattım" mesajını yazmıştı.

Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, 'bakın sağlıklı yaşamın mükafatı' demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Belli ki hastanede bir süre kalacağım" notunu düşmüştü.