Deniz Çakır'dan küfür ve hakaret iddiasına yanıt

Masumiyet adlı dizide kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, aynı yapımın başrol oyuncusu Deniz Çakır’ın kendisine küfür ettiğini, istifaya zorladığını öne sürerek oyuncudan şiakyetçi oldu. Konuyla ilgili olarak yapım şirketi ve oyuncu Deniz Çakır'dan açıklama geldi.



Yapım şirketi Gold Film sette böyle bir kavga yaşanmadığını, Çağatay Görgen'in kendi isteği ile 6 Mart tarihinden iki gün önce istifa ettiğini açıkladı.



İddiaları yalanlayan Çakır ise "Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür" dedi.

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