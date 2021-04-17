Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul, Beşiktaş'ta ikamet eden ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı. Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin, Çakır'ın evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelemesi sonucunda yakındaki bir aracın plakasından şüphelinin kimliği tespit etti. Uygar K. isimli hemşire olduğu belirlenen şüpheli şahıs, adresinde bulunamayın polis tarafından telefonla aranmış ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen Uygar K. suçunu itiraf etti.

BİSİKLETİ TESLİM ETTİ



Karakola çağrılan Uygar K. kilitsiz bir şekilde duran bisikleti, anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp daha sonra arabasına koyarak Fatih'teki evine götürdüğünü söyledi. Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten Uygar K. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" dedi. Bisikleti polislere teslim eden Uygar K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı,

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK



Olayla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uygar K. hakkında 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.Uygar K. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.