Capri Palace Otel’in Michelin Yıldızlı restoranı Il Riccio Restaurant’ın kardeşi ve Mytha Hotel Anthology’nin yedi olağanüstü otelinden birisi olan Il Riccio Beach House Bodrum, Ramazan Bayramı’na özel olarak misafirlerine yorgunluklarını unutturacak müzikle dolu bir tatil ve son derece özel İtalyan spesiyalleri ve Akdeniz’in lezzetli deniz ürünleri ile yapılmış yemekler sunuyor.



Misafirlerine üst düzey bir konfor yaşatmayı hedefleyen Il Riccio Beach House Bodrum, ünlü DJ Mustafa Yeşildağlı’nın devamlı olarak yenilediği keyifli repertuarıyla bayram tatilinde müzik ve yemeğin mükemmel uyumunu bir araya getiriyor. Misafirler Il Riccio Beach House’da İtalyan mimarisine ait kemerlerin, kubbelerin ve arkların ihtişamıyla tasarlanmış dekorasyonuyla büyülenirken, Yeşildağlı’nın soul, oldies ve lounge tarzındaki geniş çalma listesi ve yenilenen leziz Il Riccio menüsünden atıştırmalıklarla benzersiz bir akşamüstü yaşayacak.



Mustafa Yeşildağlı’nın performansı, Ramazan Bayramı’na özel bir başlangıç yaparak sezon boyunca Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 16.00–19.00 saatleri arasında misafirlere müzik ziyafeti verecek. DJ Yeşildağlı, eylül ayının ilk haftasına kadar keyifli bir tatil için deniz, güneş, yemek ve müziğin enerjisini ortaya çıkaracak.