Denizli'deki Sefo konseri iptal edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'da meydana gelen okul saldırıları sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenmesi beklenen Sefo konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket, 14 Nisan Salı günü sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle ateş açmış, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin olarak almıştı.

Saldırgan kendi hayatına son vermiş, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralanmıştı.

Ardından Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okula baskın düzenlemiş, silahlı saldırıda 8 çocuk ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti.

Belediyenin açıklamasında şunlara yer verildi:

Yaşanan bu acı olaylar nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Belediyemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik diğer etkinlikleri ise planlandığı şekilde devam edecektir."