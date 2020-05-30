Denzel Washington'dan evsiz adama yardım

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olaylar ve tartışmalar devam edeken Hollywood yıldızı Denzel Washington'ın evsiz bir adama yardım ettiği video viral oldu.

30.05.2020 - 14:22

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Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor. Washington, Atlanta, Denver, Houston başta olmak üzere diğer kentlere de sıçrayan olaylar sırasında oyuncu Denzel Washington’ın, bir evsizin ve polis yetkililerin yer aldığı video viral oldu.

EKSİ NBA YILDIZI PAYLAŞTI

Eski NBA oyuncusu Rex Chapman tarafından Twitter’da paylaşılan videoda, yüzünde maske olan Washington, siyahi bir kişi ve iki polis yetkilisiyle konuşurken görünüyor.

EVSİZ ADAMA MASKE VERDİ

Alınan bilgiye göre yolda gördüğü evsiz adamın adamın güvenliğinden endişelenen Washington, arabasını kenara çekti ve caddenin kenarında ona yardım etti. Olayın yaşandığı sırada arabasıyla oradan geçen ve ünlü oyuncuyu fark eden bir diğer sürücü polisi aradı. Polis “Denzel ona kendisini çevreden koruması için maske verdi. Biz de kişiyle konuştuk ve kendisine veya bir başkasına zarar vermek istemediğinden emin olduk" dedi. Polis yetkilisi adamın torbasına fazladan maske koyan Washington’ın çok merhametli bir kişi olduğunu söyledi.

OLAYLARLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Los Angeles Polis Teşkilatı sözcüsü, 21 Mayıs’ta gerçekleşen olaya dair yorum yapmayı reddetti.

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