Deprem profesörü Üşümezsoy dağa çıktı. "Ben ayıdan da ayıyım"
30.03.2026 13:33
Son Güncelleme: 30.03.2026 16:40
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Murat Dağı'nda çekilen dikkat çekici görüntüleri.
Murat Dağı'ndaki lapa kapa kar yağışından üstü çıplak bir şekilde video paylaşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Çıplak sırtımla şov yapmıyorum, üşümüyorum.” dedi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son olarak sosyal medya hesabından "Kurt Adam Ayılarla Arkadaş" mesajıyla görseller paylaştı.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan karla kaplı Murat Dağı'nda üstü çıplak bir şekilde video çekti.
Video boyunca kar yağışı ve soğuk havaya rağmen üşümediğini belirten Üşümezsoy, vücudunu sergileyen hareketlerde bulundu.
“ÇIPLAK SIRTIMLA ŞOV YAPMIYORUM, ÜŞÜMÜYORUM”
76 yaşındaki deprem uzmanı paylaştığı videoda, "Çıplak sırtımla şov yapmıyorum, üşümüyorum. Dağda mahluklar ve Üşümezsoy var.” derken şu açıklamaları da ekledi:
“Ben eskiden burada dağdayken Yörükler bana bağırıyordu. ‘Hemşerim mahluk var mahluk.’ ‘Bende mahluklardan biriyim.’ diyordum. Şimdi burayı görünce mahluklar aklıma geldi. Mahluk, ayı demek. Ayının postu var ama ben ayıdan da ayıyım.”
“SOĞUK GELİYOR, ÜŞÜMEZSOY SOYUNUYOR”
Deprem uzmanı açıklamalarıyla birlikte vücudunu sergilerken “Sibirya gibi soğuk memlekete geliyor, Üşümezsoy hemen soyunuyor.” dedi.
“ADAMIN SOYADI BİLE ÜŞÜMEZSOY, NEDEN ÜŞÜSÜN”
Sosyal medyada dikkat çeken video birçok kullanıcının yorumunu da aldı. Bazı kullanıcılar, “Hoca bambaşka bir erkek, onda birine ulaşsam kafi.” derken bir başka kullanıcı da “Adamın soyadı bile Üşümezsoy, neden üşüsün.” esprisinde bulundu.