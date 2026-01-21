Devlet opera sanatçısının acı ölümü. Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
21.01.2026 16:28
Acı haberi alan Emrah Erdem Gedik'in ailesi gözyaşlarına boğuldu
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı Emrah Erdem Gedik, Bahçelievler'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Balkondan düşen sanatçı Emrah Erdem Gedik, hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi'ndeki bir sitenin 13 katlı blokunun 5'inci katında yaşayan Gedik, dün akşam saatlerinde evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Emrah Erdem Gedik, 48 yaşında hayatını kaybetti.
Yaralanan Gedik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İncelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gedik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.