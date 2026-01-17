Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü değişti. Tan Sağtürk'e yeni görev

Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini Barış Salcan’a devreden Tan Sağtürk, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine Bakan Danışmanı olarak katkı sunacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV ALACAK

Uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından biri olan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.