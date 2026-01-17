Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü değişti. Tan Sağtürk'e yeni görev
17.01.2026 10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alınan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu.
Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini Barış Salcan’a devreden Tan Sağtürk, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine Bakan Danışmanı olarak katkı sunacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV ALACAK
Uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından biri olan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.
Tan Sağtürk, görev devrinin ardından Bakan Danışmanı olarak çalışmalarına başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.
“YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”
Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk’e teşekkür ederek, “Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk’ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.