Devlet Tiyatroları tarihinde bir ilk. Yerli bir oyunla Broadway'e gidecekler

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı , Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin açılışına katıldı. Hatay'ın ardından Kars Devlet Tiyatrosunun da kısa süre sonra açılacağını söyleyen Karadağlı, bu tiyatrolar için personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Tamer Karadağlı, "Hatay'da yerleşik bir sahne olacak, burası bir turne bölgesi olmayacak. Çünkü Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları olarak biz bu konuyu son derece önemsiyoruz" dedi.

Hatay'ın yollarının, binalarının yeniden yapıldığını, sanat ve kültürle de gelişeceğini vurgulayan Karadağlı, "Hatay halkı bu yeniliği, sahneyi ve daha fazlasını hak ediyor. Çok hızlı bir şekilde onlara sanatı en iyi şekilde getireceğiz" ifadelerini kullandı.