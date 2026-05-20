Devlet Tiyatroları tarihinde bir ilk. Yerli bir oyunla Broadway'e gidecekler
20.05.2026 15:09
Karadağlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın talimatıyla Hatay Devlet Tiyatrosunu çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik" dedi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin açılışında Devlet Tiyatroları'nın bir sene içinde ABD'de turne yapacaklarını açıkladı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hatay Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin açılışına katıldı. Hatay'ın ardından Kars Devlet Tiyatrosunun da kısa süre sonra açılacağını söyleyen Karadağlı, bu tiyatrolar için personel alımı yapacaklarını duyurdu.
Tamer Karadağlı, "Hatay'da yerleşik bir sahne olacak, burası bir turne bölgesi olmayacak. Çünkü Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları olarak biz bu konuyu son derece önemsiyoruz" dedi.
Hatay'ın yollarının, binalarının yeniden yapıldığını, sanat ve kültürle de gelişeceğini vurgulayan Karadağlı, "Hatay halkı bu yeniliği, sahneyi ve daha fazlasını hak ediyor. Çok hızlı bir şekilde onlara sanatı en iyi şekilde getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Karadağlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Hatay için yeni bir sahne daha açılacağı müjdesini kendisine verdiğini duyurdu.
"YENİ BİR OYUNLA ABD'YE GİDECEĞİZ"
Devlet Tiyatrolarının dünyada neredeyse her ülkeye turne yaptığını, bir tek ABD'ye gitmediğini belirten Karadağlı, yakın zamanda ABD'ye Devlet Tiyatroları oyunlarını götürmek için bir dizi görüşmeler yaptığını söyledi.
“Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne turne yapacağız” diyen Karadağlı, detayları şöyle açıkladı:
“Bir Türk oyunuyla, bizim hikayelerimizi, bizim kültürümüzü anlatan bir oyunla gideceğiz. Bir sene içinde bir Türk oyununu ve Türk oyuncularla Broadway'de oynayacağız. ABD'de yaklaşık 8-10 tiyatroyla ve Broadway'de görüşmelerimiz oldu, oraya görüşmeler yapmaya gittik. Görüşme yaptığımız ABD'li yetkilileri buraya davet edeceğiz. Çok güzel gelişmeler olacak. Büyük ihtimalle DT olarak ABD'ye yeni bir oyunla gideceğiz ama mutlaka yerli bir oyun olacak.”