Devlet Tiyatrosu oyuncularından Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları, acı haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” cümlesiyle başlayan paylaşımda, Feyha Çelenk'in Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar özveriyle sanatını sürdürdüğü ve Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişimindeki rolünden söz edildi.

Açıklamanın devamında “1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Feyha Çelenk, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30'da, Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından aynı gün İstanbul Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

9 Ağustos 1945’te İstanbul'da dünyaya gelen Feyha Çelenk, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapan oyuncunun sanat yolculuğu Bursa'ya uzandı.

Çelenk, Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol oynadı ve sahnedeki başarısının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı.

Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanat hayatını sürdüren Feyha Çelenk, 1987-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı.