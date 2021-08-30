Diane de Vegh: John F. Kennedy ile aşk yaşadık

ABD’nin New York kentinde oturan 83 yaşındaki Diana de Vegh üniversite öğrencisiyken John F. Kennedy ile aşk yaşadığını açıkladı. Diana de Vegh, 1958’de kendisi 21 yaşındayken ve Kennedy senatörken başlayan ilişkinin dört yıl sürdüğünü iddia etti.

"BANA ÜN VE SERVET VADETTİ"

Hikâyesini 63 yıl sonra açıklayan Diana de Vegh "“Kennedy’nin başkan seçilmesiyle birçok etkinliğe davet edildim. Hatta Kennedy ile Beyaz Saray’daki Lincoln yatak odasında birlikte olduk. Kennedy bana ün ve servet vadetmişti" dedi.

WEINSTEIN'IN YAPTIĞINDAN FARKLI DEĞİLDİ



John F. Kennedy ve eşi Jacqueline

Diana de Vegh, "Kennedy ile yaşadıklarımız ‘Benimle olursan seni özel hissettiririm’ şeklinde bir ilişkiydi bu ve halen cinsel suçlardan hapiste olan filmci Weinstein’ın yaptığından farklı değildi. Ama ben Kennedy’nin karizmasından çok etkilenmiştim. O bir dünya aktörüydü, ben de onun gücünün etkisi altındaydım, beni ağına düşürdüğünü fark etmemiştim” diye konuştu.

SALLŞ BEDELL SMITH'İN KİTABINDA VAR



Diana de Vegh’in iddiasının, Sally Bedell Smith’in 2004 tarihli Kennedy kitabında da isimsiz olarak yazıldığı belirtildi.