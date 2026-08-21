Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yeni sezonda Star'da
21.08.2026 16:38
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme çok yakında Star'da...
Yıllardır ekranlarda milyonlarca izleyiciyle buluşan başarılı gazeteci Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yeni sezonda yeni kanalı Star’da ekranlara gelecek.
Gündem yaratan, Türkiye’nin günlerce konuştuğu dosyalara imza atan; altı sezon boyunca yüzlerce kaybı yakınlarına kavuşturan ve çözülemez denilen şüpheli cinayet dosyalarını çözüme kavuşturan Didem Arslan Yılmaz, başarılı ekibiyle yeni sezona Star’da başlıyor.
“Hiçbir dert çözümsüz değildir” sloganıyla yola çıkan programın ilk bölümünden itibaren gerçeklerin ortaya çıkması için çabalayan, yüzlerce ailenin dertlerine ve acılarına ortak olan Didem Arslan Yılmaz ve tecrübeli gazetecilerden oluşan başarılı ekibi, gündem yaratacak yeni dosyalarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçen sezonlarda ekranların en çok izlenen programları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Global Medya’nın yapımcılığında yeni sezonda da sorulamayanları sormaya, karanlıkları aydınlatmaya ve gizemli dosyaları çözmeye; kısacası gerçekleri ortaya çıkarmaya kaldığı yerden Star’da devam edecek.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme çok yakında Star’da.