Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yeni sezonda Star'da

Gündem yaratan, Türkiye ’nin günlerce konuştuğu dosyalara imza atan; altı sezon boyunca yüzlerce kaybı yakınlarına kavuşturan ve çözülemez denilen şüpheli cinayet dosyalarını çözüme kavuşturan Didem Arslan Yılmaz, başarılı ekibiyle yeni sezona Star’da başlıyor.

“Hiçbir dert çözümsüz değildir” sloganıyla yola çıkan programın ilk bölümünden itibaren gerçeklerin ortaya çıkması için çabalayan, yüzlerce ailenin dertlerine ve acılarına ortak olan Didem Arslan Yılmaz ve tecrübeli gazetecilerden oluşan başarılı ekibi, gündem yaratacak yeni dosyalarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.