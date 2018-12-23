Geçtiğimiz günlerde bornozlu fotoğraf akımına uyarak bir paylaşımda bulunmasıyla gündeme gelen Didem Soydan, önceki akşam İntizar'ın konser verdiği Beyoğlu Jolly Joker'e gitti.
Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Soydan "İntizar’ı çok seviyorum, hayranıyım. O yüzden bugün dinlemeye geldim kendisini" dedi.
Geçtiğimiz gün verdiği bir partiden bahseden Soydan, '"Farklı ve güzel bir partiye imza attım. Devamı gelecek fakat aldığım Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum" ifadelerini kullandı.
Didem Soydan: Milli Piyango çıkarsa ortadan kaybolurum
Yaşam
Ünlü manken Didem Soydan, "Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde bornozlu fotoğraf akımına uyarak bir paylaşımda bulunmasıyla gündeme gelen Didem Soydan, önceki akşam İntizar'ın konser verdiği Beyoğlu Jolly Joker'e gitti.