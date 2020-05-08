Dikenler arasındaki şifa kaynağı kuşkonmaz

Amasya’nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde çiftçiler, tarlalarında ve doğada kendiliğinden yetişen kuşkonmaz bitkisini büyük uğraş vererek topluyor. Yörede menevcen olarak adlandırılan kuşkonmaz, bitkisel antibiyotik olarak biliniyor.

08.05.2020 - 08:01

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Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, birçok derde deva olarak biliniyor. Tarlasından kuşkonmaz toplayan çiftçi Alpay Celep, “Bu menevcene bazı yerler kuşkonmaz der. Bizim yöremizde menevcen derler. Bu menevcenler ekseriyetle bük arasında, yani dikenlerin arasında olur. Toplaması çok zahmetlidir. Toplarken ellerimize diken batar. Ama lezzeti çok güzeldir. Şifadır bu. Biz bunu topladıktan sonra güzelce tavaya yağını koyarız, güzelce doğrarız. Kavururuz, üstüne de iki yumurta kırar afiyetle yeriz. İdrar sökücü özelliği vardır, kokusu da çok güzeldir” dedi. 

BİTKİSEL ANTİBİYOTİK 

Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor. Bitkide A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif bulunuyor. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kolon kanserinde koruyucu etki gösteriyor.

Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz, ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanıp yenen bir bitki.

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