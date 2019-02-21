Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in paylaştığı, Star TV'de dün 2. bölümüyle ekrana gelen Kuzgun'un 3. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yeni bölümde adın geçince kalbi sızlayan, gözleri ışıldayan, ona toz kondurmayan ve herkesten çok güvenen Dila, Kuzgun’a; Ali’nin intikam için döndüğünü düşündüğünü söyleyip, haklı olup olmağını soruyor.

Kuzgun’un Dila’ya neden döndüğünü anlatıp, ‘Bana her zaman güvenebilirsin’ diyerek ona, bildiği, tanıdığı Kuzgun olduğunu söylüyor. Ancak Dila ise, Kuzgun’a ne kadar güvenebileceğini öğrenmek için ölümü göze alıyor.

KUZGUN 3. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE -İZLE

KUZGUN’UN 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI ?



Dila, Kuzgun’u eve geçirdikten sonra karşısında Meryem’i gördü. Meryem, yıllarca içinde biriken nefretini Dila’ya haykırdı. Kuzgun’a karşı kendisini suçlu ve borçlu hisseden, geçen onca zamana karşı vicdan azabı hiç dinmeyen Dila, kendini affettirmeye çalışırcasına Kuzgun’a içten davrandı. Ama Kuzgun bu samimiyete teslim olmadı



BÜYÜK PATRONUN PEŞİNE DÜŞTÜ



Kuzgun’un kardeşi Kartal, Rıfat’ın deposunu kundakladı. Kuzgun deponun yanmasını önledi, ağabeyi olduğunu bilmeyen Kartal’ı da Rıfat’ın adamlarının elinden kurtardı. Kuzgun, Kartal’dan depoyu yakma emrini kimden aldığını öğrendi ve büyük patronun peşine düştü. Kuzgun’un geçmişini araştıran ve çocuklukta yaşadığı zorlukları öğrenen Dila’nın vicdan azabı daha da katmerlendi. Rıfat’ın, Dila’ya saldıranları bulması için Nevşehir’e gönderdiği Ali, Kesik’in izini buldu ve yakapaça İstanbul’a getirdi. Rıfat, Kuzgun’u şoförü olarak işe aldı ama Kuzgun, ona yapmayı düşündüğü işin bu olmadığını söyledi. Rıfat, Kuzgun’a kendisini ispat etmesi için kardeşi Kartal’ın tamirhanesini yakma görevini verdi. Terzi Derviş bu konuda Kuzgun’u uyardı ama Kuzgun, onun sözlerine kulak asmadı.



DİLA KARTAL'I KURTARDI



Kuzgun, içerisinde Kartal’ın da olduğu ama bunu bilmediği sırada tamirhaneyi ateşe verdi. Kartal’ı mutlak bir ölümden kurtaran ise Dila oldu. Dila, Kuzgun’a bu yaptığından ötürü çok sert bir tepkide bulundu.



Kuzgun, Derviş’ten Rıfat’ın deposunu yakma emrini Şeref’in verdiğini öğrendi ve onun çiftliğine girip, karşısına geçti. Kuzgun’un, düşmanı Şeref’le bir diğer düşmanı Rıfat’a karşı işbirliği yapacağı anlaşıldı. Ali’nin hırpaladığı Kesik, tam Kuzgun’un ismini vermek üzereyken Dila geldi ve onu serbest bıraktırdı. Dila, Kuzgun’la buluşmaya giden Kesik’i takip etti ve ikisini birlikte gördü. Kuzgun’un yıllar sonra neden geri döndüğünü sorgulayan Dila, bu andan sonra sorusunun cevabını almış oldu ve Kuzgun’un intikam için döndüğünü anladı.

ÇARŞAMBA AKŞAMI STAR TV'DE



Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik ‘in paylaştığı ‘Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.



Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’, heyecan dolu yeni bölümü ile 27 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star’da!