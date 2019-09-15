İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dilan Çiçek Deniz seçmelere katıldı

Geçtiğimiz sezon rol aldığı Çukur dizisinden ayrılan Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Bebek’te arkadaş grubu ile birlikte görüntülendi.



Yakın bir arkadaşının doğum günü olduğu için dışarıya çıktıklarını söyleyen ünlü oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.



Yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Deniz, “Karakteri güçlü bir kadını oynamak istiyorum. Projelerde kadın-erkek ayrımı yapılması bana tuhaf geliyor. Birçok teklif var ama şu an netleşen yok” diye konuştu.