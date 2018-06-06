Magazin dergisi ‘Quality’nin düzenlediği ödül töreni önceki akşam Baltalimanı’ndaki Portaxe’de yapıldı.
Törene katılan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz estetik iddiaları hakkında konuştu. Dudaklarına, burnuna ve çenesine estetik yaptırdığı öne sürülen 2014 Türkiye 2. Güzeli Deniz iddiaları yalanladı.
23 yaşındaki Deniz, “Estetiğe karşı değilim ama daha 25 yaşımdayım. Şu an ihtiyacım yok, gerek duymuyorum” diye konuştu.
Dilan Çiçek Deniz: Şu an estetiğe ihtiyacım yok
Yaşam
Estetik iddialarıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz, "Şu an estetiğe ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.
Magazin dergisi ‘Quality’nin düzenlediği ödül töreni önceki akşam Baltalimanı’ndaki Portaxe’de yapıldı.