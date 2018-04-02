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Dilan Çiçek Deniz yazar oluyor

Yaşam
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

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Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, İngilizce ve İspanyolca'nın ardından Fransızca'ya merak sardı.

Geçtiğimiz yıl ABD'de oyunculuk eğitimi alan 23 yaşındaki Deniz, InStyle dergisine konuştu. Bilgi Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunu olan ve Instagram hesabından sık sık ünlü yazarların şiirlerini paylaşması dikkat çeken Deniz, "Şimdi iki dilde denemeler yazıyorum. Yakında kitap olacak" ifadelerini kullandı.

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