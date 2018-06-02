Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz, estetik yaptırdığı yönündeki haberlere çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak cevap verdi.



Miss Turkey 2014 ikincisi olan Deniz’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"Estetik ile ilgili sorulmadan ve araştırılmadan yapılan bir haber maalesef çok yanlış ve çirkin haberlere sebebiyet vermeye başladı. Bir kişinin üzerine bir şeyi yapıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yüzümde hiç estetik yoktur. Bu konuda kişisel haklarıma zarar veren haberler ile ilgili gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır. 14 yaşımda çekilmiş bir fotoğraf ile 23 yaşımda çekilmiş fotoğraf karşılaştırılıyor. Ergenlik ile genç kızlık arasındaki gelişmeden ve değişimden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca çok basit makyaj tüyolarım ve püf noktalarım da var. 3 dakikada estetiksiz çözüm videosu için takipte kalın. Son olarak da bazı gazeteci arkadaşların kalemini biraz daha özenli kullanmasını rica ediyorum. Yalan haber sınırını aştı. Benim de ailem haberleri okuyor."

Dilan Çiçek Deniz, bu açıklamasının ardından instagram'da estetik iddialarını adeta ti'ye alan bir fotoğraf yayınladı. Çocukluk halini paylaşan Deniz, fotoğrafın üzerine yazdıklarıyla dikkati çekti.

ÇUKUR'DA TEPKİ ÇEKEN SAHNEYE ÖZÜR