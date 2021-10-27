Dilan Gerede Erkaya ve sevgilisi  Laura Shakimova'dan dikkat çeken fotoğraf

Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya'nın (21) kendisinden 22 yaş büyük Bilge Öztürk'le aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından şimdi de Bennu Gerede'nin diğer oğlu Dilan Gerede Erkaya'nın aşk hayatı merak konusu oldu.

Dilan Gerede Erkaya Instagram hesabından sevgilisi Laura Shakimova'nın çırılçıplak olduğu, sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın ardından Erkaya ve sevgilisi Laura Shakimova Google'da en çok merak edilenle arasında yer aldı.

New York doğumlu olan ve şu sıralar modellik yapan Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Shakimova da İstanbul'da yaşıyor ve modellik yapıyor.

Laura Shakimova

BENNU GEREDE'NİN DÖRT OĞLU VAR

Fotoğrafçı Bennu Gerede 1999 yılında Amsterdam'da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır'da Bedevi geleneğine göre evlendi.

New York'ta 2000 yılında "Daren" ve "Dilan" adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında "Miro" Adını verdikleri bir oğlu daha oldu.

Miro - Daren - Dilan - Kai (Soldan sağa Bennu Gerede'nin oğulları)

Çift, 2006 yılında ayrıldı. Gerede, Ahmet Ağaoğlu'yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007'de bir de Kai adında 4. oğlu oldu. 19 Mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı.