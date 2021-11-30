Dilara Aksüyek, Erkan Şen ile mi birlikte?

Yaklaşık dört ay önce kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay ile ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek'in işletmeci Erkan Şen ile yeni bir birlikteliğe başladığı iddia edildi.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?



24 Temmuz 1987'de İzmir'de dünyaya gelen Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.



2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteriyle kariyerine başlayan Aksüyek 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.



Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine hayat verdi.

Onur Bay ve Dilara Aksüyek

33 yaşındaki Dilara Aksüyek kendisinden sekiz yaş küçük sevgilisi Onur Bay'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.