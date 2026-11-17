Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş canlı yayında nişanlandı
17.11.2026 16:26
63 yaşında hayatını kaybeden Dilber Ay, İbrahim Karakaş'a ilk görüşte aşık olduğunu açıklamıştı.
2019 yılında vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, bir süredir birlikte olduğu Müge Zopun ile Star TV'de yayınlanan Sana Değer programında nişanlandı.
"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan Dilber Ay , 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Eşinin vefatı sonrası uzun süre yas tuttuğunu söyleyen İbrahim Karakaş şimdilerde ikinci baharını yaşıyor.
Karakaş, 2021 yılında tanıştığı ve bir buçuk yıl sonra aşk yaşamaya başladığı Müge Zopun ile evlilik yoluna girdi. Geçtiğimiz aylarda Dilber Ay'ın çocuklarıyla yaşadığı tartışmayla gündem olan İbrahim Karakaş , Star TV ekranlarında evlilik yolunda ilk adımı attı.
İbrahim Karakaş, Dilber Ay ile 1998 yılında evlenmişti.
STÜDYODA DAVULLU ZURNALI NİŞAN
İbrahim Karakaş ile Müge Zopun, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu “Songül ve Uğur ile Sana Değer” programının bugünkü canlı yayınında nişanlandı.
Çiftin yüzüklerini şarkıcı Güler Işık taktı. Davul zurna eşliğinde stüdyoda nişanlanan çiftin Dilber Ay'ın "Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla eğlenmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın vefatı sonrası kızlarıyla bir bağı kalmadığını ve iletişime geçmediklerini söyledi.
DİLBER AY'IN KIZI DA CANLI YAYINA BAĞLANDI
Canlı yayına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın kızı Satı Hanım ise İbrahim Karakaş ile Müge Zopun'a mutluluklar diledi. Dilber Ay'ın kızı "İbrahim Bey bize babalık yaptı, üvey babamın nişanlanması zoruma gitti" dedi.