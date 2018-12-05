Sade, zarif ve elegan çizgisiyle tanınan Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu’nu, 4 Aralık Salı akşamı, CNR Fashionist’in gala gecesinde görkemli bir defile ile sergiledi.



El işçiliği ve özel kumaşlarla üretilen, 40 parçadan oluşan Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu benzersiz bir botanik bahçesinden ilham alıyor.



Fütüristik dokunuşlarla minimalizme vurgu yapan koleksiyon, Uğurhan Akdeniz’in koreografisi eşliğinde 40 mankenle, 800 buyer ve Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Yakın Doğu ile Bağımsız Devletler Topluluğundaki 72 ülkeden sektör profesyonellerine tanıtıldı.

Dilek Hanif, CNR Holding ve OTİAD iş birliğinde, CNR Expo’da düzenlenen CNR Fashionist’in gala gecesine özel bir defile gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye’nin tekstil konusunda çok daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Dilek Hanif markasıyla uzun yıllardır dünyanın önemli merkezlerine lüks ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuğa couture ile başladık. Sonrasında yaklaşık 10 senede Dilek Hanif Hazır Giyim markasını bu noktaya getirdik. İhracatçı ve tekstilci bir ülke olarak bu moda fuarının dünyadaki önemli fuarlardan biri haline gelmesi için ve dünyanın önemli alıcılarını Türk markaları ile buluşturması sebebiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyorum. İstanbul Ticaret Odası, İHKİB, CNR Holding, OTİAD gibi ülkemizin önde gelen kurumları ile böylesi bir organizasyonda ülkemiz adına yer almak mutluluk veriyor. İhracata yönelik hazırladığım Dilek Hanif İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu el işçiliği ve özel kumaşlarla üretildi. Fütüristik detaylar kullanarak minimalizme vurgu yaptım. Koleksiyonumda benzersiz bir botanik bahçesini yansıtmak istedim.”





Dilek Hanif'in İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu’nu tanıttığı defileye Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

İŞTAH KABARTAN DEFİLE