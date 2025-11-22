“Direniş I: Filistin Kolektif Hafızası” sergisi Brunei Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da, Türk akademisyen ve sanatçı Dr. Öğr. Üyesi Hamide Vural imzalı "Direniş I: Kolektif Hafızaya Saygı Filistin" adlı uluslararası kişisel resim sergisinin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre; etkinlik, Büyükelçiliğin işbirliği ve Brunei Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) ev sahipliğinde düzenlendi.

Etkinliğin açılışına, Büyükelçi Prof. Dr. Hamit Ersoy, Brunei Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür Daimi Müsteşar Yardımcısı Dr. Siti Norkhalbi binti Hj Wahsalfelah, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“BUNLAR VİCDANIMIZA HİTAP EDEN EVRENSEL DENEYİMLERDİR”

Açılışta konuşan Büyükelçi Ersoy, serginin önemini vurgulayarak, "Sanatçının eserleri, uzun zamandır içinde bulunduğumuz dönemin en acil ve insani temalarına ışık tutmaktadır. Göç, hafıza ve sanatın iyileştirici, kültürleri birleştirici kalıcı gücü. Bunlar sıradan konular olmanın ötesinde ortak vicdanımıza hitap eden evrensel deneyimlerdir" ifadelerini kullandı.

Sanatçının, sanat aracılığıyla yalnızca bir mücadeleyi betimlemediğini dile getiren Ersoy, serginin hafızayı onurlandırma ve ortak insanlığı teyit etme çağrısı yaptığını kaydetti.

Ersoy, serginin sanatsal yeteneğin sergilenmesinin çok ötesinde bir anlam taşıdığını belirterek, "Vural'ın atlar, turnalar, zeytinler ve geometrik kilim desenleri gibi zengin ve yinelenen semboller aracılığıyla oluşturduğu sanatı, kültürlerarası bir bağ kuran, geçmiş ile gelecek arasında köprü inşa eden ve sanatçının deyimiyle 'hafıza taşları'nı yaratan sembolik bir dil ortaya koymaktadır." dedi.

Sergi, 5 Aralık'a kadar Büyükelçilik'te sanatseverlerin ve halkın ziyaretine açık olacak.