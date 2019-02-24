ABD'nin Texas eyaletindeki Austin şehrinde yaşayan Gabriella Tropea, geçtiğimiz günlerde evden çıkarken anahtarını almayı unuttu. Anahtarının yanında olmadığını eve geldiği an fark eden genç kadın dışarıda mahsur kaldığını anladı.
Neler yapabileceğini düşünmek için vin etrafında dolanmaya başlayan genç kadını gören Boko isimli kedisi, sahibini görür görmez balkon kapısına koştu ve sahibine yardım edebilmek için elinen geleni yaptı.
“Kız kardeşim yanlışlıkla beni evin dışına kilitledi, bu yüzden arka kapının kilidinin açılıp açılmadığını kontrol etmeye gittim ve bu oldu” notuyla Twitter hesabından bu videoyu paylaşan genç kadının sevimli kedisi sosyal medyada adeta viral oldu.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoda, Tropea'nın Boko'ya kapıyı açmasını engelleyen sopayı göstermesinin ardında Boko'nun sopayı oradan aldığı açıkça görülüyor. Genç kadın sevimli dostu Boko'nun yardımıyla içeri girebildi. Genç kadının bu anları paylaştığı video sosyal medyada 500 binin üzerinde beğeni ve 150 binin üzerinde paylaşım aldı.