Disney, Trump yönetimine karşı hukuk savaşı başlattı

Disney şirketinin bünyesinde bulunan kablolu televizyon kanalı ABC, Salı günü Federal İletişim Komisyonu'na dava açarak sekiz ABC istasyonunun lisanslarının erken incelemesini engellemeye çalıştı ve Trump yönetiminin yayın içeriği nedeniyle kanalı cezalandırmaya çalıştığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump , yayıncı kuruluşlara beğenmediği veya eleştirel nitelikte olan komedi veya haber programlarını yayından kaldırmaları yönünde defalarca çağrıda bulunmuş ve FCC'ye (Federal İletişim Komisyonu) ABC'nin lisanslarını iptal etmesi için birçok kez baskı yapmıştı.

Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne açılan bir davada Disney, FCC'nin yönetimin taleplerine boyun eğmeyi reddeden bir ağa karşı baskı uygulamaya ve misilleme yapmaya çalıştığını belirtti.

Disney ve ABC, mahkemeden lisans yenileme işlemlerini durduracak ve FCC'nin duruşma planlamasını engelleyecek geçici bir tedbir kararı çıkarmasını talep etti. Eğlence devi, kamuoyu görüş bildirme süresinin bu ayın başlarında sona erdiğini ve FCC'nin her an harekete geçebileceğini bildirdi.

Dava dilekçesinde, şirketin ABD Anayasası'nın Birinci Maddesi'nde yer alan ifade özgürlüğü haklarının hükümet tarafından ihlal ettiği iddia ediliyor.

Ayrıca dilekçede, "Yönetim, ABC'nin ifade özgürlüğüne, gazetecilerinin haberlerine ve ağ programlarında yayınlanan görüşlere defalarca saldırdı" denildi.

Beyaz Saray, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Salı günü konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan FCC Başkanı Brendan Carr, istasyonların lisans yenilemelerinin Ekim 2028'den önce değerlendirilmesinin planlanmadığı halde Nisan ayında inceleme emri vermişti. FCC, Nisan ayından önce 50 yıldan fazla bir süredir erken bir inceleme emri vermemişti.

İncelemeler, Trump'ın ABC'ye gece programı sunucusu Jimmy Kimmel'ı kovması çağrısında bulunmasından bir gün sonra talep edildi.

Trump, Kasım ayında, bir ABC News muhabirinin Suudi Arabistan veliaht prensine 2018'de bir Washington Post köşe yazarının öldürülmesiyle ilgili soru sormasını "itaatsizlik" olarak nitelendirip eleştirdikten sonra, FCC'den ABC'nin lisanslarını iptal etmesini istemişti.

FCC ayrıca, ABD siyasetini tartışan ABC'nin gündüz kuşağı talk show programı "The View" hakkında da soruşturma başlattı. Program, yayıncıların siyasi adaylara eşit fırsatlar sağlamasını gerektiren federal kurallara tabi olabilir.