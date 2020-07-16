Diyarbakır karpuzunda 2 kat artış

Diyarbakır'ın meşhur karpuzu için hasat başladı. Tarlalardan tek tek özenle doplanan Diyarbakır karpuzu kamyonlara yüklenerek yola çıkıyor.. Üretici ise bu yılın rekoltesinden memnun.

Dicle Nehri kenarında çakıllı ve kumlu arazide yetiştirilen Diyarbakır karpuzu, hasatla birlikte tezgahlarda yerini almaya başladı..



Tarlalarda yetişen yüzlerce karpuz tek tek toplanarak kamyonlara dolduruluyor.



Türkiye'nin birçok kentine doğru yola çıkıyor. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla ürünlerden alınan verim 2 kat arttı.



Diyarbakır karpuzu lezzetini ise yetiştirme şeklinden alıyor. Birçok ile gönderilen Diyarbakır karpuzu kabuğunun kalın olmasından dolayı kısa sürede bozulmuyor..