Diyet ve sporla 9 ayda 77 kilo verdi: ''İkinci hayatıma başladım''

''AİLEMLE GEÇİRDİĞİM VAKİTLER DAHA EĞLENCELİ HALE GELDİ''

162 kilodan 85 kiloya düşmesiyle birlikte tansiyon hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklarının geçtiğini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"42 yaşıma kadar hep kilolu bir şekilde yaşadım. Hayat standartlarım çok değişti, ailemle geçirdiğim vakitler daha eğlenceli hale geldi. Ayakkabı bağlarken ve merdiven çıkarken çok zorlanıyordum nefes nefese kalıyordum. Uyku apnesi denilen bir illet vardı, oturduğum yerde uyuklamama sebep oluyordu ve çok şükür Allah'a şu anda onların hepsinden kurtulmuş durumdayım. Tansiyon hastasıydım hastalığım geçti, ilaç kullanmamak çok büyük bir mutluluk. İlk geldiğim pantolonumun şu anda iki bacağıma denk gelmesi çok büyük bir mutluluk. Gardırobumda bulunan eşyalarımı değiştirdim, eskilerini atıp yenilerini aldım. İkinci hayatıma yeniden başlamış oldum.''



Onur Yıldırım, bu süreçte hiçbir cerrahi işlem yaptırmadığını, sadece diyetisyeninin verdiği programa uyarak kilo verdiğinin de altını çizdi.