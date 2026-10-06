Diyetisyen Müge Bozok ile “Renew Yourself” Kışa Hazırlık Kampı, 5–8 Kasım’da D-Resort Göcek’te
06.10.2026 15:56
Göcek’in doğasında yılın her döneminde farklı deneyimler sunan D-Resort Göcek, gelenekselleşen Renew Yourself programını bu yıl “Kışa Kendi Ritminde Hazırlan” temasıyla gerçekleştiriyor.
Diyetisyen Müge Bozok ile 5–8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dört günlük Kışa Hazırlık Kampı; sağlıklı beslenme, hareket, doğa ve farklı iyi yaşam deneyimleriyle katılımcıları yeni mevsime hazırlıyor.
D-Resort Göcek’in her adımda farklı bir bitki örtüsüyle karşılaşabileceğiniz yemyeşil bahçeleri ve Göcek’in sakin doğası, Renew Yourself’ın bu yılki programına ev sahipliği yapacak. Önceki yıllarda olduğu gibi Diyetisyen Müge Bozok’un rehberliğinde gerçekleşecek kamp, bu kez sonbahardan kışa geçiş dönemine odaklanarak katılımcılara günlük hayatın temposundan uzaklaşabilecekleri dört günlük bir program sunacak. D-Resort Göcek, Renew Yourself programını önceki yıllarda da beslenme, hareket, doğa ve iyi yaşam odağında gerçekleştirmişti.
Kışa Hazırlık İçin Dört Günlük İyi Yaşam Programı
Renew Yourself Kışa Hazırlık Kampı, Diyetisyen Müge Bozok ile gerçekleştirilecek ön değerlendirme ve beden dengesi analiziyle başlayacak. Program boyunca sağlıklı kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra doğa yürüyüşleri, nefes ve meditasyon çalışmaları, yoga, mat pilates ve Yoga Nidra seansları yer alacak.
“Renew Yourself” Kışa Hazırlık Kampı, 5–8 Kasım’da D-Resort Göcek’te
Kamp boyunca nefes ve meditasyon, yoga, mobilite ve denge, mat pilates, öz şefkat, koku ve benlik, cilt bakımı ve yüz yogası gibi iyi yaşamın farklı alanlarına dokunan atölye ve seanslar gerçekleştirilecek. Doğayla iç içe hazırlanan programda rehberli Kayaköy Doğa & Keşif Turu ve doğa yürüyüşlerinin yanı sıra sağlıklı içecek ve doğal peeling atölyeleri de yer alacak. Müge Bozok ve Revna Çakır ile kışa özel sağlıklı atıştırmalıklar atölyesi de programın öne çıkan deneyimleri arasında olacak. Kamp akşamlarında ise Yoga Nidra ile uykuya geçiş ritüelleri ve film gösterimi gibi keyifli deneyimler katılımcıları bekleyecek.
Kampın son günü ise nefes ve meditasyon çalışması, doğa yürüyüşü ve sağlıklı kahvaltının ardından Diyetisyen Müge Bozok ile gerçekleştirilecek son değerlendirmeyle tamamlanacak.
Renew Yourself Kışa Hazırlık Kampı, 5–8 Kasım 2026 tarihleri arasında D-Resort Göcek’te gerçekleşecek.
D-Resort Göcek Hakkında
Dalaman Uluslararası Havalimanı’na 25 kilometre uzaklıkta yer alan D-Resort Göcek, 103 odası, 187 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan yemyeşil bahçeleri, restoranları, özel plajı, D-SPA ve D-Gym olanaklarıyla misafirlerine Göcek’in doğasıyla iç içe bir konaklama deneyimi sunuyor.
Rezervasyon ve Bilgi İçin: Web: dresortgocek.com.tr Tel: +90 252 661 09 00 Instagram: @dresortgocek