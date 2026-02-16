Dizi yayına girdi, "Masumiyet Müzesi" romanının stokları tükendi

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi eseri uzun yıllardır dikkat çekiyordu. Kitap bu yıl dijital platforma dizi olarak uyarlandı. Aynı isimle yayına giren dizi sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Kitap satış sitesinden yapılan açıklamaya göre, dizinin yayın tarihinin açıklanmasının ardından geçen beş haftalık süreçte kitap aramaları yüzde 641, satışlar ise yüzde 406 arttı. Zirve satış günü ise dizinin yayına girdiği 13 Şubat günü oldu.

Kitap satışları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 885 artarken, aynı gün 'Masumiyet Müzesi' aramalarında haftalık bazda yüzde 1528’lik artış kaydedildi. Yaşanan yoğun ilgi nedeniyle kitabın stokları kısa sürede tükendi.

Kitaba ilgi gösteren kitlenin yüzde 70’ini kadınlar, yüzde 30’unu ise erkek kullanıcılar oluşturdu. 2008 yılında çıkan roman aşk, sınıfsal farklılık, takıntı, koleksiyonculuk ve İstanbul’un kültürel atmosferi gibi temaları işliyor.

Kitapta yer alan koleksiyonun sergilendiği müze Beyoğlu'nda bulunuyor.