Yılların aktörü Talat Bulut (62), dizi setinde 19 yaşındaki bir kızı taciz etmekle suçlanıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan 'taciz' iddiaları üzerine açıklama yapan dizinin yapımcısı ve MED yapımın sahibi Fatih Aksoy, konu hakkında taraflarla görüşeceğini söyledi. Aksoy, Bugün her iki tarafla da görüşeceğim. Bu çok ağır bir itham. Bu yüzden yanlış adım atmak, birilerini karalamak istemem. Sonra üzerime düşeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN KİŞİ KONUŞTU

Dizi setindeki taciz olayı bir çalışanın iddiasına göre şöyle yaşandı: "Set çalışanı kadın, sahne öncesi Talat Bulut’un kravatını düzeltmek istiyor, Bulut da 'Odaya girelim orada düzelt' diyor ve odada tacizde bulunuyor."



Dava açmaya hazırlanan genç kadın, olayın ortaya çıkmasını ve üzerinin kapatılmasını istemediğine dikkati çekti: Davacı olmak istiyorum ve elimden geldiğince herkese duyurmak istiyorum ki bir daha kimse böyle bir şey yaşamasın. Ben daha 19 yaşındayım ve bir çok yaşıtıma yapılıyor bu. Karşımızdaki insan oyuncu olduğu için bu durumu yaşayanlar korkabiliyor, susabiliyor. Ben de belki hukuki yollardan bir şey elde edemeyeceğim ama en azından her yere duyurduğum için vicdanım rahat olacak ki bir daha kimse böyle bir olay yaşadığında susmayacak. Özellikle Eda (Ece) Hanım'la, Şevval (Sam) Hanım, Onur (Tuna) Bey, Sevda (Erginci) Hanım, Gün (Akıncı) Bey bana destek olduklarını söylediler zaten. Hem ekip arkadaşlarım hem de bütün oyuncularımız beni destekliyor bu konuda.

Yıldız Yılmaz-Talat Bulut Yasak Elma dizisi (FOX TV)

"SEKTÖRDE TACİZ YAYGIN AMA SESSİZLİK VAR"



Yaşadığı olay sonrası sete gitmeyen genç kadın, setlerde tacizin çok yaygın olduğuna dikkat çekti: “Arkadaşlarımız tacize maruz kaldığı zaman, korkup susuyorlar. ‘Karşımızdaki oyuncu, hukuki yollara başvursak da onalar lehine kararlar verilir’ diyorlar. ‘Oyuncular ünlü olduğu için iftira atmakla suçlanırız’ diye düşünüyorlar. Ama ben bunu dile getirdikten sonra Talat Bulut’la daha önceden sorun yaşayan başka kadınlarla da tanışmış oldum, onlar da korktukları için sustuklarını söylediler. Karşımızdaki oyuncu olabilir ama bundan sonra kimsenin susmasını istemiyorum. Kadın olduğumuz için bunların başımıza gelmesine sessiz kalmayalım.”



TALAT BULUT CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı: "Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bugün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.



Talat Bulut 42 yıl boyunca sanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır. Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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