DJ Burak Yeter ile dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina aynı sahnede
04.06.2026 13:50
Alessandro Safina ile Burak Yeter, birçok yerde konser verecek.
Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.
Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, Türkiye'de konser verecek. Ünlü ikili ilk olarak İstanbul ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.
"La Casa de Papel" dizisinin ikonik şarkısı "My Life is Going On" ile tanınan Cecilia Krull ile "America's Got Talent" yarışmasının ilk 5 iyi şarkıcısından biri seçilen Cristina Ramos'un konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, yarın İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter 6 Haziran'da ise ATO Congresium'da aynı sahneyi paylaşacak.
Sinema Senfoni Orkestrası eşliğindeki konserde, klasik ve modern tınıların harmanlandığı özel bir performans sunulacak.
İtalyan tenorla stüdyoda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Yeter, projenin klasik müzik ile elektronik müziği bir araya getiren bir işbirliği olduğunu ifade etti.
Konser öncesi konuşan Burak Yeter, Safina'yı Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, “Dünyada ilk 10'da kabul edilen tenorlardan biri sevgili Alessandro Safina. Öncelikle 3 konser için İtalya'ya gittik ve 10 konser anlaşmasıyla döndük, kendisini ülkemize davet ettik” dedi.
“DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ BİR PROJE”
Yeter, Safina ile gerçekleştirecekleri performansta yaklaşık 70 kişilik orkestranın sahnede kendilerine eşlik edeceğini bildirdi. Kendisinin de konserde piyano ve gitar çalacağını dile getiren Burak Yeter, şöyle konuştu:
"Klasik müzik eserlerini de seslendirmek istiyoruz. Bizim şu anda DJ'likte yaptığımız 'mashup' diye bir iş var. Yani bir şarkının içerisinde 4 ayrı parça çalabiliyoruz. Bunu klasik müzikte ilk kez sevgili Alessandro Safina ile yapmak istiyoruz. Daha önce dünyada yapılmamış bir proje. Türkiye'de Karsu ile de bir klasik müzik konseri yapmıştım. Ona benzer bir proje Alessandro Safina ile başlayacak."
Safina ile dünya turnesine Türkiye'den başlayacaklarına işaret eden Yeter, "Aspendos Side, Perge, Harbiye Açıkhava, Bodrum Antik Tiyatro, İzmir Açıkhava gibi çok güzel alanlarda konserlerimiz olacak. Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' adlı şarkısının senfoni versiyonunu yapacağız. Sezen Aksu ile bir düeti vardı 'Bilebilseydi', onu da yapmak istiyoruz. Yani eski Türk musiki eserlerini de seslendirmek istiyoruz" dedi.
Alessandro Safina, Birkaç yıl önce de Sezen Aksu ile Türkçe bir düet yapmıştı.
“FARKLI BİR ŞEY OLACAK”
Alessandro Safina ise Burak Yeter gibi bir müzisyenle çalışmanın kendisi için farklı deneyim olduğunu dile getirerek, "Seyircinin tam olarak ne göreceğini bilmediğim için çok heyecanlıyım ama bence biraz farklı bir şey olacak. Güzel geceler hayal ediyorum. Ayrıca Hierapolis, Aspendos gibi yerleri inceliyorum. 2 ya da 3 yıl önce Aspendos'ta şarkı söylemiştim ve oranın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Çok güzel ve atmosferi büyülü. Türkiye muhteşem" diye konuştu.
“TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM”
Daha önce hiçbir DJ ile çalışmadığını belirten ve Türkiye'de kendini çok rahat hissettiğini söyleyen Safina, ""Burak sadece bir DJ değil, bir müzisyen ve çok yetenekli, iyi bir yapımcı. Türkiye'de de şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çünkü seyirci muhteşem. Türkçe bilmediğim için üzgünüm ama burası gerçekten güzel. Beni ülkenize davet ettiğiniz için teşekkürler. Bütün yaz boyunca burada olmaktan çok mutlu, heyecanlı ve gururluyum. Umarım konseri beğenirsiniz. Burak elinden geleni yapacak. Ben de elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.