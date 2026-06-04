DJ Burak Yeter ile dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina aynı sahnede

Konser öncesi konuşan Burak Yeter, Safina'yı Türkiye 'de ağırlamaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, “Dünyada ilk 10'da kabul edilen tenorlardan biri sevgili Alessandro Safina. Öncelikle 3 konser için İtalya'ya gittik ve 10 konser anlaşmasıyla döndük, kendisini ülkemize davet ettik” dedi.

“DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ BİR PROJE”

Yeter, Safina ile gerçekleştirecekleri performansta yaklaşık 70 kişilik orkestranın sahnede kendilerine eşlik edeceğini bildirdi. Kendisinin de konserde piyano ve gitar çalacağını dile getiren Burak Yeter, şöyle konuştu:

"Klasik müzik eserlerini de seslendirmek istiyoruz. Bizim şu anda DJ'likte yaptığımız 'mashup' diye bir iş var. Yani bir şarkının içerisinde 4 ayrı parça çalabiliyoruz. Bunu klasik müzikte ilk kez sevgili Alessandro Safina ile yapmak istiyoruz. Daha önce dünyada yapılmamış bir proje. Türkiye'de Karsu ile de bir klasik müzik konseri yapmıştım. Ona benzer bir proje Alessandro Safina ile başlayacak."

Safina ile dünya turnesine Türkiye'den başlayacaklarına işaret eden Yeter, "Aspendos Side, Perge, Harbiye Açıkhava, Bodrum Antik Tiyatro, İzmir Açıkhava gibi çok güzel alanlarda konserlerimiz olacak. Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' adlı şarkısının senfoni versiyonunu yapacağız. Sezen Aksu ile bir düeti vardı 'Bilebilseydi', onu da yapmak istiyoruz. Yani eski Türk musiki eserlerini de seslendirmek istiyoruz" dedi.