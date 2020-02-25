DJ Calvin Harris evini 7 milyon dolara sattı

Ünlü DJ Calvin Harris, dört yıl önce 9,9 milyon dolardan satışa çıkardığı evine sonunda alıcı buldu.

36 yaşındaki İskoç DJ, 2013 yılında 7 milyon dolara aldığı Hollywood tepelerinde yer alan malikanesini yine aynı fiyattan (yaklaşık 43 milyon TL) sattı.

Harris’in saray yavrusunda, havuz, sinema ve barın yanı sıra 10 araçlık garaj da bulunuyor. Evin içinde yer alan elektronik aletlerse akıllı telefonla kumanda edilebiliyor.



Dört yatak odalı ve dört banyolu malikanede yüzme havuzu, kayıt stüdyosu ve iki katlı misafir evi de bulunuyor.



Bir dönem adı ünlü şarkıcı Taylor Swift ile anılan Harris’in 10 yatak odalı bir Beverly Hills evi daha bulunuyor. 13,8 milyon dolarlık ev, ünlülerin komşu olduğu Bel-Air bölgesinde yer alıyor.