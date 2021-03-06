Doğa Rutkay'dan Bülent Ersoy'a eleştiri: Vicdanları ile baş başa kalsınlar

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, maske, gözlük ve şapka ile muhabirlerin kendilerini tanımasına şaşırarak 'Bizi nereden tanıdınız, sizden korkulur. Hava bugün çok güzel, biz de yürüyüşle değerlendirdik' dedi.

'VİCDANLARI İLE BAŞ BAŞA KALSINLAR'



Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını sosyal medya hesabından eleştiren Doğa Rutkay, konunun hatırlatılması üzerine 'Ben sosyal medyadan tepkimi sertçe gösterdim, oturup düşünsünler. Vicdanları ile baş başa kalsınlar'dedi.



Bülent Ersoy için özel hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı öne sürülmüştü.



'BİRİLERİ RAHAT ETSİN DİYE'



Doğa Rutkay, sosyal medyada 'Şu canım gümüş tilkiden 55'i öldürüldü, kürkü soyuldu. Sebep? birileri rahat giysin diye!' mesajıyla usta sanatçıyı eleştirmişti.

Oyuncuların sosyal medyada takipçi sayılarına göre seçildiği iddiaları hakkında da konuşan Doğa Rutkay,

'Benim sosyal medyam çok kuvvetli, ancak bu olaya katılmıyorum. Çoğu iyi oyuncunun sosyal medya hesabı yok, ama yine de çok başarılı' ifadelerini kullandı.



'BABAMIN DA HESABI YOK'

Usta tiyatrocu Rutkay Aziz'den örnek veren oyuncu, 'Mesela benim babamın, Rutkay Aziz'in sosyal medyası yok. Buna yormamak lazım, anlatabiliyor muyum?' şeklinde konuştu.

AKREP 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

