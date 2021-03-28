Doğan Keser kimdir? 2021 Survivor Doğan Keser kaç yaşında ve nereli?

survivor 2021’e yeni katılan yarışmacılar belli oldu. Son dönemde olta videosuyla sosyal medyada gündem olan fenomen Doğan Keser Survivor 2021'e katıldı. Keser, Survivor 2021'de Ünlüler takımı için mücadele edecek.

survivor DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu Spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnu Spor'un tüm alt kategorilerinde forma terletti.



Twitch ve Instagram paylaşımlarıyla adını duyuran Keser'in Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi bulunuyor.



Sosyal Medya Fenomeni olarak tanınan 29 yaşındaki Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulunduğu biliniyor.

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

Düğününden kısa süre önce babasının bir rahatsızlık yaşadığını belirten Doğan Keser, sonrasında gerçekleştirilen ameliyatta babasının sağlığının biraz daha kötüleştiğini, ailecek yoğun çaba harcayarak babalarıyla çok ilgilendiklerini ifade ediyor.